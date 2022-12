Zdębieliśmy po zobaczeniu, jak Mamed Khalidov wygląda przed walką z Pudzianowskim! Niepojęte, co ze sobą zrobił

Wiemy, ile Pudzianowski i Khalidov zarobili za walkę na KSW! To była najdroższa walka w historii europejskiego MMA!

Khalidov rzucił rękawicami po walce z Pudzianem. Ważne słowa, to już koniec!

Pudzianowski vs Khalidov

Pirvulescu zniszczony w oktagonie KSW! Potężny Gnidko potrzebował tylko 38 sekund, co za kopniak!

Co za cios!

Walka Mariusza Pudzianowskiego z Mamedem Khalidovem, która odbędzie się na najbliższej gali KSW 77: XTB, już od dłuższego czasu elektryzuje fanów sportów walki i przez wielu nazywana jest jedną z najważniejszych walka w polskim MMA w ostatnim czasie. Nic więc dziwnego, że kibice KSW mogli ostatnio przeżyć niemały stres, kiedy Mariusz Pudzianowski pokazał zdjęcie swojej nogi sugerując, że mogło dojść do kontuzji. Na szczęście skończyło się na strachu, a do walki Khalidov - Pudzianowski dojdzie. W klatce obaj zawodnicy będą mogli pokazać, jak przepracowali okres przygotowawczy, a po sylwetce i mięśniach Mameda Khalidova doskonale widać, że nie obijał się na treningach.

Tak Mamed Kahlidov wygląda przed walką z Mariuszem Pudzianowski na gali KSW 77: XTB! Wielu padnie z wrażenia

Mamed Khalidov musiał włożyć sporo pracy w przygotowanie się do walki z Mariuszem Pudzianowskim. "Pudzian" bowiem zalicza się do grona najcięższych zawodników w całej federacji, przez co Mamed musiał odpowiednio zaplanować przygotowania. Po zobaczeniu, jak obecnie wygląda Mamed Khalidov nie ma cienia wątpliwości, że ikona federacji KSW odpowiednio przepracowała okres przygotowawczy przed pojedynkiem Khalidov - Pudzianowski. Sprawdźcie sami, jak Mamed Khalidov wygląda przed walką z "Pudzianem", klikając w galerię zdjęć poniżej!

