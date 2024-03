Zmasakrowana twarz Lexy Chaplin po walce z Linkiewicz. Szefowa Clout MMA pokazała mocne zdjęcia

Mateusz Gamrot po zwycięskiej walce wypalił prosto z mostu! "Gamer" z jasnym przekazem do aktualnego mistrza. "Nie odchodź nigdzie"

Niepokojący obrazek Marcina Najmana ze szpitala! "Cesarz" zwrócił się bezpośrednio do fanów

Tak wygląda twarz Marcina Najmana po walce z Murańskim. Potworne obrażenia pod okiem. Trudno się na to patrzy

Krwawe starcie Linkiewicz z Lexy Chaplin

Gala Clout MMA 4 zapowiadała się na naprawdę wielkie wydarzenie, ale nie wszystkie walki przyniosły takie emocje, na jakie liczyli fani. Zdecydowanie więcej oczekiwano od Dawida Załęckiego, który gładko przegrał z Patrykiem „Wielkim Bu” Masiakiem. Również walka Marcina Najmana i Jacka Murańskiego zakończyła się bardzo szybko i w niezwykle nieprzyjemnej atmosferze. Ale były także pozytywne zaskoczenia – jak wygrana Ztrolowanego z Piotrem Piechowiakiem czy walka Marty Linkiewicz z Lexy Chaplin.

Szefowa Clout MMA mocno oberwała od rywalki

Przed galą Clout MMA 4 doszło do wielkiej zmiany w karcie walk – Goha Magical została zatrzymana przez policję, więc nie mogła stanąć do walki z Marianną Schreiber. Na zastępstwo zgłosiła się sama szefowa Clout MMA, Lexy Chaplin, ale musiała ona najpierw zmierzyć się z Martą „Linkimaster” Linkiewicz. Niestety dla Lexy, walka potoczyła się dla niej tak źle, że nie była ona w stanie wyjść do klatki ponownie. Teraz pokazała ona, jak wygląda jej twarz po tym krwawym starciu.

Lexy Chaplin pokazała podrapaną i zakrwawioną twarz po walce

Pojedynek „Linkimaster” z Lexy Chaplin był niezwykle emocjonujący. Obie kobiety od razu ruszyły do przodu i choć Linkiewicz miała zdecydowaną przewagę, to Lexy nie poddawała się i starała się kontrować. Ostatecznie szefowa Clout MMA musiała uznać wyższość rywalki, a po walce pokazała, jakimi obrażeniami twarzy okupiła to starcie.