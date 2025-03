W Gliwicach naprzeciw siebie staną Michał Turyński, wielokrotny mistrz świata w kickboxingu i Denis Górniak, który jeśli wygrywa, to w ekspresowym tempie.

Turyński zadebiutował w zawodowym MMA w maju zeszłego roku. Podczas gali XTB KSW 94 zmierzył się z Patrykiem Tołkaczewskim i poddał go w pierwszej rundzie. Turyński wszedł do świata mieszanych sztuk walki ze sportów uderzanych. Jest czołowym polskim kickboxerem wagi ciężkiej. W zawodowych ringach stoczył kilkadziesiąt pojedynków. Walczył między innymi dla prestiżowej organizacji Glory czy King of Kings, w której zdobył tytuł mistrza świata. Wywalczył również tytuł mistrzowski organizacji WAKO oraz WKN. Jest między innymi wielokrotnym mistrzem Polski w różnych formułach kickboxerskich oraz zawodowym mistrzem Polski, zdobywcą Pucharu Świata i brązowym medalistą mistrzostw Europy.

Starcie wagi ciężkiej Turyński - Górniak na XTB KSW 105

Górniak z kolei rywalizuje w zawodowym MMA od 2016 roku. Do okrągłej klatki KSW wszedł po raz pierwszy w lipcu zeszłego roku, ale musiał uznać w niej wyższość Marka Samociuka. Wcześniej był na fali czterech wygranych z rzędu. Do tej pory stoczył osiem pojedynków i sześć z nich wygrał. Wszystkie zwycięstwa zanotował już w pierwszej rundzie, a pięć z nich zdobył nokautując swoich rywali. 27-latek jest też wielokrotnym medalistą zawodów amatorskich, na których stoczył kilkadziesiąt walk. Popularny "Flinston" rywalizował również amatorsko i profesjonalnie w pięściarskich ringach.

KARTA WALK GALI XTB KSW 105

Adrian Bartosiński - Andrzej Grzebyk (o pas wagi półśredniej)

Rafał Haratyk - Ibragim Czużygajew (o pas wagi półciężkiej)

Artur Szpilka - Errol Zimmerman

Igor Michaliszyn - Artur Szczepaniak

Madars Fleminas - Kacper Koziorzębski

Marcin Krakowiak - Adam Niedźwiedź

Michał Turyński - Denis Górniak