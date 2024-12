Żona Mameda Khalidova nie jest już katoliczką. Ewa poznała gwiazdora KSW i zmieniła wiarę

Artur Szpilka wypalił z grubej rury tuż przed świętami Bożego Narodzenia! Chodzi o walkę w KSW, to będzie petarda

Mamed Khalidov od kilkunastu lat jest jedną z największych gwiazd KSW, mimo to jego żona stroni od błysku fleszy. Legendarny zawodnik poznał przyszłą żonę w Olsztynie, podczas spotkania ze znajomymi na bilardzie. Ewa była znajomą jego znajomych i od słowa do słowa zaczęli się spotykać. Już w 2005 roku para wzięła ślub, a 19 lat później ukochana dalej jest największym wsparciem Khalidova. Para ma też dwóch synów, których może wychowywać w muzułmańskiej wierze. Ewa już wiele lat temu przeszła bowiem na islam.

Żona Khalidova nie jest już katoliczką

- To była tylko i wyłącznie moja decyzja. Kiedy się pobieraliśmy, byłam chrześcijanką. Najpierw wzięliśmy ślub cywilny, później drugi w meczecie. Od wielu lat żyłam jak muzułmanka, a dopiero 7 miesięcy temu zdecydowałam się przejść na islam. Wyszło to samo z siebie, bez żadnej presji męża - mówiła w dawnej rozmowie z dziennikarzami polsatsport.pl. Przez kilkanaście kolejnych lat unikała aktywności medialnej, ale temat jej wiary wrócił w tym roku za sprawą wizyty Khalidova w podcaście WojewódzkiKędzierski.

- Na tym przykładzie poszła za mną Ewa, widziała, że to jest właściwa droga (przejście na islam - przyp. red). Miała dużo pytań, znalazła na nie odpowiedzi w Koranie. Była wierzącą chrześcijanką, która miała wiele pytań, ale nie widziała tam odpowiedzi - wyjaśnił 44-latek znanym dziennikarzom w lutowym podcaście przed głośną walką z Tomaszem Adamkiem. Religia od zawsze jest dla niego zresztą bardzo ważna.

Tym jest islam dla Khalidova

- To całe moje życie. Żyję według mojej religii. Wszystko, co robię, musi być zgodne z islamem. Nie mam w związku z tym problemów. Od 10 lat (wywiad przeprowadzony w 2017 roku - przyp. red.) reprezentuję kraj, który kocham, Polskę, będąc muzułmaninem. Byłem nim, jestem i będę - mówił Khalidov o wierze w rozmowie z TVP sprzed lat. Po każdej kolejnej walce podkreśla, że zawdzięcza wszystko Bogu. Po raz ostatni kibice mogli to usłyszeć w listopadzie po spektakularnej wygranej z Adrianem Bartosińskim na jubileuszowej gali XTB KSW 100.