Adam Małysz nie gryzł się w język. Wprost powiedział o problemach Piotra Żyły! Szczerze o zmianach u Kamila Stocha

- Niestety, Piotrek ma to, że lubi kombinować i postawić na swoim. Ciężko jest do niego dotrzeć i przekonać, że musi wprowadzić pewne zmiany, musi zmienić technikę i przede wszystkim pozycję dojazdową. To jest to, o co przez lata walczył z nim Stefan Horngacher, u szczytu formy Piotrka. To była non stop praca nad tym, bo Piotrek po dwóch skokach potrafił wrócić do swojego pomysłu i obmyślał plan na swoją technikę, nie patrząc na to, jak co wygląda i działa. Jego przypadek na pewno jest ciężki. On musi to wszystko pozbierać, znaleźć tę pozycję. Jeśli ją znajdzie, jestem przekonany, że będzie bardzo dobrze. Trenował naprawdę mocno i dalej ma swojego powera - jego odbicie naprawdę jest potężne, wystarczy, że użyje z niego 30, 40% - dodał.