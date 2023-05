i Autor: ART SERVICE / SUPER EXPRESS Adam Małysz

Adam Małysz nie mógł się tego spodziewać. Totalnie go to zaskoczyło, wielki mistrz sam to przyznał

Jacek Ogiński

Adam Małysz zakończył swoją karierę już ponad 10 lat temu, ale wciąż pamięć o jego wyczynach jest w społeczeństwie bardzo żywa. Co więcej, Małysz wciąż jest przy skokach – niedawno jako dyrektor koordynator w Polskim Związku Narciarskim, a teraz jako jego prezes. Niewielu mogło się jednak spodziewać, że pytanie właśnie o „Orła z Wisły” pojawi się w trakcie... egzaminów ósmoklasistów z języka polskiego.