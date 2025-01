Adam Małysz ofiarą oszustwa. Stracił niemałą sumę pieniędzy! „Zrobili mnie w bambuko”

- Ta osoba potrafiła klęknąć w błocie, bo wtedy lało, i płakać przede mną, że to jest jego ostatnia szansa i jeśli to dziecko nie będzie mieć tej operacji, to nie przeżyje, no to mi już serce puściło. Później, kiedy dowiedziałem się, na co poszły te pieniądze i jak te osoby opowiadały, że zrobiły mnie w bambuko, to było to bardzo przykre – opowiadał.