Adam Małysz pokazał zdjęcie z żoną i się zaczęło. 45-letnia Izabela zmieniła się nie do poznania. Fani w szoku

Sukcesy Adama Małysza sprawiły, że w czasach "Małyszomanii" na początku wieku gwiazdą był nie tylko skoczek, lecz także jego najbliżsi. Cała Polska chciała wiedzieć jak najwięcej m.in. o jego żonie, Izabeli. Iza Małysz była u boku "Orła z Wisły" przez całą jego karierę, a od ich ślubu upłynęło już 27 lat. Wraz z biegiem czasu zmieniały się nie tylko ich role - Adam zakończył karierę 13 lat temu, a obecnie jest prezesem Polskiego Związku Narciarskiego - lecz także wygląd. Kibice doskonale pamiętają, jak krótko po odwieszeniu butów na kołku Małysz znacząco przybrał na wadze. Po latach restrykcyjnej diety wreszcie mógł sobie pofolgować i szybko przełożyło się to na jego sylwetkę, ale fani doskonale to zrozumieli. Na sportowej emeryturze 46-latek miewał już lepszą i gorszą formę, jednak ostatnio zdecydowanie głośniej zrobiło się o przemianie jego żony. I nie chodzi o sylwetkę Izabeli, która dalej jest znakomita, a o jej twarz!

Izabela Małysz z córką bawiła się na całego na weselu. Od kobiet „Orła z Wisły” nie dało się oderwać wzroku. Wow!

Izabela Małysz już tak nie wygląda. Radykalna przemiana żony Małysza

Oczywiście naturalnym jest, że z biegiem lat zmieniał się też wygląd żony Małysza. Czas płynie nieubłaganie, jednak najnowsze zdjęcie małżonków wywołało spore poruszenie. 45-letnia Izabela bawiła się z mężem i córką Karoliną na weselu, a fani zwrócili uwagę na jej twarz. Szybko wytknęli, że wygląda nienaturalnie i zdecydowanie inaczej niż przez wszystkie wcześniejsze lata, gdy Iza była za sprawą wybitnego skoczka ulubienicą tłumów. Zasugerowano nawet, że to sprawka operacji plastycznych!

"Nooo, Izabela zainwestowała w siebie" - brzmi jeden z najpopularniejszych komentarzy pod najnowszym zdjęciem Małyszów. Dopełniają go roześmiane emotikony, wyrażające pewne zażenowanie. "Aż za bardzo", "Twarz zupełnie nie Pani Izy" - wtórowały internautce inne kobiety. Było jednak sporo fanów, którzy stanęli w obronie 45-latki.

"Iza zawsze była, jest i będzie piękną kobietą! Pamiętam ją z końcówki 2000 roku :) Wygląda świetnie!", "W pewnym sensie dorastałam z Adamem (...), widziałam, jak się zmienia Pani Iza, i uważam że zawsze wyglądała pięknie!" - czytamy w odpowiedziach do wpisu dociekliwej internautki. A Wy co sądzicie? Poniżej prezentujemy "kontrowersyjne" zdjęcie Małyszów, które można porównać np. z tym wprowadzającym do artykułu - zrobionym 13 lat temu. Przemianę Izabeli Małysz na przestrzeni lat zobaczysz z kolei w powyższej galerii.