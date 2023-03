i Autor: Alex Marcinowski/Super Express Adam Małysz

Jasna ocena

Adam Małysz porównał Horngachera z Thurnbichlerem. Nie zostawił cienia złudzeń, jednoznaczne słowa o Austriakach

Mimo że sezon 2022/23 w skokach narciarskich wciąż trwa, to już teraz można ocenić go jako udany dla polskich skoczków. Po trudniejszym okresie biało-czerwoni ponownie wskoczyli na szczyt i choćby Dawid Kubacki wciąż ma szanse na Kryształową Kulę. Duża w tym zasługa Thomasa Thurnbichlera. Adam Małysz nie ukrywa zadowolenia z faktu, że zatrudnił Austriaka i porównał go do jego rodaka, Stefana Horngachera.