Gigantyczne pieniądze dla skoczków. Stoch i Kubacki mogą się obłowić. W Raw Air premia jest ogromna!

Raw Air zadebiutował w 2017 roku i jego celem było zachęcenie kibiców do śledzenia kolejnej ważnej rywalizacji w Pucharze Świata. Od pierwszej edycji cykl wymagał od zawodników świetnego przygotowania fizycznego, bo w krótkim okresie czasu musieli oddać wiele skoków, a w dodatku przemierzyć sporo kilometrów po Norwegii. W tym roku poprzeczka powędrowała o poziom wyżej i Raw Air będzie prawdziwym wyzwaniem dla zawodników.

Raw Air premie, nagrody. Wielkie pieniądze czekają na skoczków

Od piątku 10 marca aż do niedzieli 19 marca skoczkowie oddadzą 18 skoków zaliczanych do klasyfikacji generalnej Raw Air. Nie będzie nawet chwili przerwy i wygra najlepiej przygotowany zawodnik. Jest jednak o co walczyć, bo podobnie jak w poprzednich latach, na skoczków czekają wysokie premie. W sumie można zarobić ponad pół miliona złotych.

Co składa się na tak wysoką kwotę? Za każde zwycięstwo w Pucharze Świata dany zawodnik otrzymuje 54 tys. zł (12 tys. franków). W prologu można zgarnąć natomiast 14 tys. zł. Konkursów i prologów mamy po sześć. W dodatku za zwycięstwo w całym cyklu przewidziano nagrodę w wysokości 164 tys. zł. Co prawda wydaje się mało prawdopodobne, aby jeden zawodnik wygrał wszystko, ale jak widać, jest o co walczyć.

