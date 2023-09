Adam Małysz przekazał kibicom fantastyczne wieści. Nareszcie się doczekali, świetna wiadomość

Żona Dawida Kubackiego musiała reagować, kiedy skoczek pokazał to publicznie! Lawina ruszyła natychmiast

Polacy w ostatnich latach należeli do ścisłej czołówki w skokach narciarskich. Mieliśmy nie tylko jednego mocnego zawodnika, ale całą drużynę, która potrafiła bić się o najwyższe cele. Niestety, dwa ostatnie sezony nie wyglądały dla nas najlepiej, zwłaszcza że z formą coraz trudniej u Kamila Stocha. Fani mogą się obawiać, co będzie po tym, jak ten zakończy karierę, ale i po erze Adama Małysza można było mieć obawy, a jednak wszystko potoczyło się inaczej. Jak polscy zawodnicy są ważni dla skoków, tak podobnie jest z konkursami u nas rozgrywanymi, bowiem fani z naszego kraju gorąco dopingują wszystkich zawodników i jest to dla nich wielka motywacja. Teraz Polacy doczekali się w końcu swego rodzaju wyróżnienia i własnego turnieju w kalendarzu Pucharu Świata!

Już od miesięcy mówiło się, że w nadchodzącym sezonie skoczkowie mogą nie tylko zawitać do Zakopanego i Wisły (która często otwierała sezon Pucharu Świata), ale też i do Szczyrku. FIS w końcu zdecydował się, że i Polacy mogą mieć swój pomniejszy turniej i zdecydowano, że w sezonie 2023/24 zostanie rozegrany PolSKI Turniej (podkreślenie „SKI” to zabawa słowna, angielskie słowo „ski” oznacza narty).

Adam Małysz przekazał właśnie bardzo ważną wiadomość dotyczącą tych zawodów. Otóż już w najbliższy piątek, 22 września, ruszy sprzedaż biletów na konkursy rozgrywane w ramach turnieju. Ten odbędzie się w styczniu 2024 roku – zacznie w dniach 12-14 stycznia w Wiśle, do Szczyrku skoczkowie zawitają 16-17 stycznia, a koniec przewidziano na 19-21 stycznia w Zakopanem.