Adam Małysz szczerze o Piotrze Żyle. Powiedział o końcu kariery, nie hamował się, co za słowa!

Adam Małysz postanowił odnieść się do plotek w sprawie Piotra Żyły. W rozmowie z "Eurosportem", polski mistrz odniósł się do plotek w sprawie Piotra Żyły, gdzie mówi się o końcu kariery zawodnika reprezentacji Polski w skokach. Słowa prezesa PZN nie zostawiają cienia wątpliwości.

Jak powiedział Małysz w rozmowie z "Eurosportem", skonfrontował on plotki na temat końca kariery Żyły z rzeczywistością.

- - Docierały do mnie jakieś głosy z zewnątrz, że Piotrek Żyła chce kończyć karierę. Wprost go zapytałem i trochę się uśmiał. Mówi, że fajnie, że ktoś za niego decyduje (...) Ja myślę, że wciąż jest nastawiony na skoki - powiedział Adam Małysz.

Jak stwierdził Małysz, potencjalny udział Żyły we freak-fightach, który już został ogłoszony, niczego nie zmienia.

- Gdyby do tej walki doszło, bo jest o tym coraz głośniej, to na pewno musiałby dostać przyzwolenie ze związku. Tym bardziej że ma z nami podpisany kontrakt. Jeśli coś takiego miałoby być, to jedynie na wiosnę, od razu po sezonie. Później będzie już musiał przygotowywać się do kolejnego sezonu - mówi Adam Małysz.