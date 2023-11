 Inauguracja Pucharu Świata w skokach narciarskich. Zmniejszona pula zawodników. Adam Małysz: - Wierzę w wielką trojkę

Adam Małysz po latach zdecydował się to ujawnić. Był gotów na drastyczne kroki. To byłby jego koniec

Kubacki od razu gotowy do wielkich rzeczy. Ma to wytrzymać, Tajner mówi to wprost

„Super Express”: - Czy jest pan optymistą przed kolejnym zimowym sezonem skoków?

Adam Małysz (46 l.): - Zdecydowanie tak. Dawid Kubacki nie stracił dobrej formy. Starsi od niego Kamil Stoch i Piotrek Żyła nie powiedzieli ostatniego słowa w karierze. A Olek Zniszczoł i Paweł Wąsek na pewno będą walczyć o wysokie lokaty.

- Wciąż będzie dominować ta „wielka trójka”?

- Prawie na pewno tak będzie tej zimy. Ale zadaniem trenera Thomasa Thurnbichlera jest to, by młodsi skoczkowie jak najszybciej zaczęli wysoko lądować. Trzeba ufać trenerowi, a ja wierzę mu tak samo jak rok temu, gdy obejmował kadrę. Powołaliśmy nowego trenera kadry B, Davida Jiroutka, by lepsza była współpraca tej grupy z Thurnbichlerem i żeby młodzież szła w górę.

- Na kogo zatem z tego drugiego szeregu możemy liczyć?

- Nasza przyszłość to Tomek Pilch, Janek Habdas i Kacper Juroszek, tyle że ich kariera ulega wahaniom. Miejmy nadzieję, że na swoje tory powróci wreszcie Maciek Kot. Ale mamy jeszcze Andrzeja Stękałę i Kubę Wolnego, którzy stawali na podium Pucharu Świata. No i wciąż czekamy na przebudzenie Klimka Murańki.

- A tymczasem spadła o jednego pula zawodników czołowych reprezentacji w Pucharze Świata…

- Jestem rozczarowany, że nie idzie to w dobrym kierunku. Tracą na tym mocne kraje. I widzowie, którzy chcą oglądać skoki najwyższej klasy. Ich liczba spada. Być może także z powodu skomplikowanych przeliczników za wiatr i długość rozbiegu.

- Czy to dobrze, że sezon pucharowy będzie o miesiąc krótszy od poprzedniego?

- Tak, to dobrze, ale on i tak jest długi. I ciągle trzeba mocno pracować i być w kursie, tydzień po tygodniu.

- A czy doczekamy się kiedyś pucharowego podium w skokach kobiet?

- Wyczerpaliśmy wszystkie możliwości co do trenerów krajowych. Problem był nie tylko w zaufaniu do trenera, ale także w dyscyplinie pracy. Kobiety prowadzi się inaczej niż mężczyzn. Sięgnęliśmy teraz po Austriaka Haralda Rodlauera, jednego z najlepszych. Przeciętność już była, teraz mają przyjść dobre efekty. A jeśli to nie zadziała, pozostanie tylko rozłożyć ręce...

i Autor: ALEX MARCINOWSKI / SUPER EXPRESS Reprezentacja Polski w skokach, Piotr Żyła, Dawid Kubacki

- Skoki to nasza wizytówka. Co z innym specjalnościami?

- Mamy mistrza świata w snowboardowym gigancie, Oskara Kwiatkowskiego. Duży potencjał w narciarskim gigancie ma Maryna Gąsienica-Daniel. Uruchamiamy teraz wielki nowy projekt rozwoju biegów narciarskich pod kierunkiem Szweda Martina Perssona. Oby z niego wykluła się nowa Justyna Kowalczyk.