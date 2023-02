Adam Małysz wymownie o Kamilu Stochu! Odbył poważną rozmowę z Thomasem Thurnbichlerem, jasna diagnoza

to znów się stało

Kibice polskich skoczków, a przede wszystkim Kamila Stocha z niecierpliwością czekają na moment, aż skoczek z Zębu znów pokaże na skoczni pełnie swoich możliwości i wróci do znakomitej dyspozycji. Ta chwila jednak nie nadchodzi, co przygnębia nie tylko fanów, ale również samego Stocha. Raz po raz jeden z liderów reprezentacji Polski wyznaje przed kamerami, że zdaje sobie sprawę z tego, co robi źle na skoczni, ale teraz sprawie postanowił przyjrzeć się także Adam Małysz.

"Orzeł z Wisły", a obecnie prezes Polskiego Związku Narciarskiego wie już, gdzie tkwi problem Kamila Stocha i dlaczego jego kolejne skoki nie wyglądają tak dobrze, jak powinny. Co więcej, Adam Małysz zdradził w rozmowie z "WP Sportowe Fakty", że odbył już z sprawie jednego z liderów kadry szczerą rozmowę z trenerem kadry A, Thomasem Thurnbichlerem.

- Jest wybitnym zawodnikiem i aktualnie bardzo chce dojść do poziomu, na który oczywiście go stać. W tym wszystkim jest niecierpliwy. Pracował nad tym od początku sezonu i w pewnym momencie faktycznie forma zmierzała ku dobremu, robił duże postępy. Dyspozycja posypała się w Japonii. Rozmawiałem z Thomasem Thurnbichlerem i sam mu powiedziałem, że Kamil lata za wolno - wyznał Adam Małysz, diagnozując największy problem Kamila Stocha. Miejmy nadzieję, że skoczek z Zębu szybko poprawi ten aspekt i wróci do dobrego skakania.

