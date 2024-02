Adam Małysz wyznał prawdę o Piotrze Żyle. Polski skoczek sam mu to wyznał, przejmujące słowa

To robi Marcelina Ziętek pod nieobecność Piotra Żyły. Ręce jej nie odpoczywały, wielu by się poddało. mamy zdjęcie!

Piotr Żyła mógł nie polecieć do USA

Miniony weekend w Pucharze Świata był całkiem udany dla polskich skoczków. Co prawda w konkursach duetów poradziliśmy sobie bardzo kiepsko, przegrywając choćby z Włochami, to indywidualne konkursy były już całkiem niezłe – w sobotę Aleksander Zniszczoł zajął 6. miejsce, awansując na nie z 22., natomiast w niedzielę jego wynik przebił Piotr Żyła, który zakończył rywalizację na 4. lokacie, a wspomniany Zniszczoł po raz czwarty z rzędu zakończył w czołowej dziesiątce – zajął 9. pozycję. Jak wielu, niewiele brakowało, a Piotr Żyła do USA i Japonii by nie poleciał – Thomas Thurnbichler postawił polskiemu skoczkowi ultimatum przed wyruszeniem w podróż na drugą stronę świata. Teraz natomiast Adam Małysz ujawnił, co Piotr Żyła powiedział mu przed konkursami w USA.

Thurnbichler dał Żyle ultimatum

Przypomnijmy, co Thomas Thurnbichler powiedział 37-latkowi przed wyjazdem do USA. – Powiedziałem mu: „Piotrek, możesz pójść w dwie strony. Albo odpoczniesz i zregenerujesz się w trakcie zawodów w Lake Placid i Sapporo, spokojnie trenując w Polsce, albo pojedziesz na nie, ale oczekuję od ciebie, że do każdego konkursu podejdziesz z takim oddaniem dla sportu, jakby to były mistrzostwa świata” – wyjawił austriacki trener. Teraz jednak wiadomo, że to Żyła sam przyznał, że jego motywacja nie była wysoka.

Adam Małysz ujawnił, co usłyszał od Piotr Żyły

Adam Małysz był gościem w studiu TVN i tam wyjawił, że to Piotr Żyła przyznał, że ma problemy z motywacją po niemieckich zawodach. – Przyznał nam się do tego, że w Willingen zupełnie mu siadła motywacja – ujawnił prezes PZN – Musiał się zatem określić, czy chce jechać do Stanów. Postawiliśmy jednak warunek, że jeśli ma jechać, to musi być zmotywowany, zaangażowany. Jak widać, rozmowa odniosła skutek. On musi pracować nad motywacją, bo widać, że jak jest odpowiednia motywacja, to są wyniki – ocenił.