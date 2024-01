Adam Małysz znalazł się pod obrzydliwym atakiem. Hejt wylewał się strumieniami po tym zdjęciu. Wystarczyło, że pokazał się z politykiem

Czterokrotny medalista igrzysk olimpijskich, sześciokrotny medalista mistrzostw świata w tym cztery razy złoty, czterokrotny zdobywca Kryształowej Kuli za triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni. Sukcesy Małysza można wymieniać bez końca. Legenda, ikona, sportowiec, który na stałe zapisał się w polskiej historii.

Adam Małysz spotkał się ze Sławomirem Nitrasem, ministrem sportu i turystyki

Mimo tych wszystkich osiągnięć i wręcz gigantycznej sympatii ze strony kibiców, Małysz od czasu do czasu także staje się ofiarą hejtu. "Orzeł" z Wisły przekonał się właśnie o tym na własnej skórze kolejny raz. "Zapalnikiem" było wspólne zdjęcie z ministrem sportu i turystyki Sławomirem Nitrasem. - Dziękuję Sławomirowi Nitrasowi za owocne spotkanie, podczas którego rozmawialiśmy o przyszłości współpracy Polskiego Związku Narciarskiego z Ministerstwem Sportu i Turystyki" - napisał Małysz na Instagramie pod wspólnym zdjęciem z ministrem.

Hejt na Adama Małysza po spotkaniu ze Sławomirem Nitrasem: Właśnie straciłem szacunek do Pana...

To wystarczyło, by zmieszać Małysza z błotem. "Współczuję, że ze względu na piastowane stanowisko musi się Pan spotykać z takim elementem :(", "Bez urazy panie Adamie, ale moim zdaniem ten pan nie ma pojęcia o sporcie", Ale żenada 🙈🙈🙈", "Smutny obrazek, jak nisko można upaść🥺🥺", "Wstyd...", "Co za bieda 😢...", "Współczuję:D", "Adam skompironietowałeś się człowieku", "Pora się odmeldować", "O rany Adaś nie wierzę. To już totalna porażka PZN, nasze skoki to poziom gorszy niż Finów gratulujemy. Pozdrawiam.👏", "Leciał Pan leciał z tej skoczni i nie skoczył daleko,ale nisko upadł.Nota 0.", "Właśnie straciłem szacunek do Pana..." - to tylko kilka komentarzy pod postem Małysza na Instagramie.

Ręce opadają...