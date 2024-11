Wszyscy kibice skoków narciarskich odliczają godziny do pierwszych zawodów w sezonie 2024/2025. Pierwszy konkurs odbędzie się na skoczni Lillehamer. 22 listopada zaplanowano rywalizację mikstów, natomiast w sobotę oraz niedzielę odbędą się konkursy indywidualne.

Fani polskich skoczków czekają na pierwsze zmagania "biało-czerwonych", a szczególności Kamila Stocha, który postawił na indywidualne przygotowania do sezonu i była to decyzja, przez co wiele osób było mocno zszokowanych takim rozwiązaniem utytułowanego mistrza.

Apoloniusz Tajner jasno o nadchodzącym sezonie. Były prezes PZN jasno o Kamilu Stochu

Tajnej w rozmowie z "WP SportoweFakty" wypowiedział się na temat zbliżającego się sezonu oraz Stocha, który wybrał indywidualny trening przed Pucharem Świata. - Dobrze, że poszedł indywidualną ścieżką. To było jedyne sensowne rozwiązanie. Nie dlatego, że taki przywilej należał się multimedaliście igrzysk olimpijskich. On dalej może zdobywać medale wielkich imprez i dlatego warto było obrać inny kierunek. Ważne, żeby Kamil ufał swojemu otoczeniu. W skokach narciarskich ma to kolosalne znaczenie. Jeśli trener jest autorytetem zawodnika, można szybciej reagować na błędy i je sprawnie eliminować. W grupie tak nie można działać, za to w mini zespole tak. Wszystkie parametry motoryczne Kamila są na bardzo wysokim poziomie. W dodatku jego atutem jest ogromne doświadczenie. Śmiało może myśleć o powrocie do ścisłej czołówki światowej - zaznaczył były prezes PZN.