Apoloniusz Tajner szczerze o problemach Żyły i Kubackiego. Wskazał potężny czynnik, "to musiało nastąpić"

Apoloniusz Tajner postanowił odnieść się do nierównej dyspozycji Piotra Żyły i Dawida Kubackiego w Lake Placid. Reprezentanci Polski skakali w USA z bardzo zmiennym szcześciem - raz ich skoki zachwycały, innym razem były dużym rozczarowaniem. Były trener Adama Małysza nie ma watpliwości, co stoi za problemem z formą skoczków i wskazał jeden, ważny czynnik. Nie ma wątpliwości, że to musiało nastąpić.