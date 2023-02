i Autor: Marek Zieliński/Super Express Apoloniusz Tajner

Legenda zachwycona

Apoloniusz Tajner wprost wyraził się o polskim skoczku. Użył takiego stwierdzenia, 16-latek może czuć się dumny

dko 10:43 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Wyniki młodych polskich skoczków i kreowanie nowych talentów to największy ból głowy w Polskim Związku Narciarskim. Rok rocznie powtarza się, że po odejściu ze sportu Kamila Stocha, czy Piotra Żyły zostanie dziura pokoleniowa. Ale co jakiś czas pojawiają się promyczki nadziei, że do takiej sytuacji dojść nie musi. Apoloniusz Tajner bardzo pozytywnie wypowiada się m.in. o 16-letnim Kacprze Tomasiaku.