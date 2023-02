To, co Thomas Thurnbichler zrobił dla Piotra Żyły aż zaskakuje. Niecodzienny gest i spore poświęcenie

Można było się zastanawiać, jak w całkowicie nowej roli poradzi sobie Thomas Thurnbichler. Austriak nie miał dotychczas okazji na prowadzenie dorosłej kadry skoczków narciarskich i jego zatrudnienie w biało-czerwonych barwach rodziło sporo znaków zapytania. Szybko okazało się, ze szkoleniowiec ma spory talent do samodzielnego prowadzenia reprezentacji i dostał duże zaufanie od osób z PZN, a zwłaszcza od Adama Małysza.

Tak Thurnbichler zachował się wobec Żyły. Niecodzienny gest trenera

Co jednak chyba najważniejsze, sami zawodnicy zaufali w jego metody treningowe i przynosi to wymierne korzyści. Dyspozycja Polaków względem ostatniego sezonu zmieniła się diametralnie i znów można się emocjonować ich rywalizacją. A Thurnbichler zyskuje coraz większą sympatię wśród fanów. Pozytywne emocje może budzić również to, co zrobił po sobotnim konkursie indywidualnym w Willingen.

Rywalizację wygrał Halvor Egner Granerud, a na trzeci miejscu uplasował się Dawid Kubacki. Tuż za jego plecami był Piotr Żyła, który odrobił dość spore straty z pierwszej serii. Starszy ze skoczków zdecydował się zostać na dekoracji najlepszych zawodników. I jak informuje Dominik Formela z portalu skijumping.pl, Thurnbichler oddał kurtkę Żyle i go okrył, gdy ten czekał na dekorację. - Piotr Żyła postanowił zostać na dekorację, więc Thomas Thurnbichler zdjął kurtkę i przykrył nią swojego zawodnika - czytamy na Twitterze.

Piotr Żyła postanowił zostać na dekorację, więc Thomas Thurnbichler zdjął kurtkę i przykrył nią swojego zawodnika :)#skijumpingfamily pic.twitter.com/d307HlaNhY— Dominik Formela (@DominikFormela) February 4, 2023

