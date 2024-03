i Autor: ALEX MARCINOWSKI / SUPER EXPRESS Kamil Stoch

niemoc

Aż nas ścisnęło w gardle po tym wyznaniu Kamila Stocha. Kompletna niemoc i bezsilność. Mówi o niesmaku

Waldemar Kowalski 17:16

Polscy skoczkowie konsekwentnie nie mogą wskoczyć na odpowiednie tory i skaczą mocno w kratkę, co potwierdziło się również w Trondheim. Kamil Stoch oraz Piotr Żyła zakończyli zmagania już po pierwszej serii i mimo, że po swoi skoku Stoch uśmiechał się do kamery, to mówił o dużym niesmaku i przykrości w sercu.