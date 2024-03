Skoki Raw Air Trondheim relacja NA ŻYWO Skoki dzisiaj 12.03 WYNIK LIVE Raw Air w Trondheim NA ŻYWO w INTERNECIE, WYNIK

Odśwież relację

Polacy nie radzą sobie w tym sezonie w Raw Air tak dobrze, jak bywało to jeszcze jakiś czas temu. Nie jest to wielkim zaskoczeniem, bowiem ten sezon jest dla Biało-Czerwonych w ogólnych rozrachunku fatalny. Są jednak pewne powody do radości – Aleksander Zniszczoł osiągnął wysoką formę i całkiem niedawno stanął po raz pierwsze w karierze na podium Pucharu Świata. W Oslo nie radził sobie aż tak dobrze, ale sam zastrzegał, że bardzo nie lubi tamtejszej skoczni. Mimo to w niedzielnym konkursie zajął 10. miejsce, więc można mieć nadzieję, że dobrze pokaże się także w Trondheim.

Fani z pewnością będą także śledzić uważnie poczynania innych Polaków. W wielkim kryzysie znajduje się Dawid Kubacki, który nie wszedł do drugiej serii w żadnym z dwóch konkursów, a forma Piotr Żyły wciąż faluje, choć punktował on w obu konkursach w stolicy Norwegii. Dwa razy punkty zdobywał też dość niespodziewanie Maciej Kot. Kamil Stoch natomiast miał podobny, ale nieco gorszy występ od Zniszczoła – w sobotę był 16., ale w niedzielę nie wszedł do drugiej serii.