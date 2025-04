Nie żyje legendarny piłkarz. Brazylia opłakuje mistrza świata z wielkiego Interu

Smutną wiadomość o śmierci brazylijskiej legendy w nocy z 26 na 27 kwietnia potwierdził Inter. "Odszedł Jair. Prawoskrzydłowy z fenomenalnym dryblingiem, wygrał wszystko z Wielkim Interem. Cztery mistrzostwa, dwa Puchary Mistrzów, dwa Puchary Interkontynentalne i miejsce w historii legendarnej drużyny. W tym trudnym czasie Klub przekazuje swoje najszczersze myśli jego rodzinie" - przekazał klub z Mediolanu w mediach społecznościowych. Jair da Costa zmarł w wieku 84 lat.

Nie żyje Jair da Costa, legendarny brazylijski piłkarz Interu

Jair był jednym z kluczowych piłkarzy w Interze prowadzonym przez Helenio Herrerę. Ta drużyna dominowała w latach 60. ubiegłego wieku, o czym najlepiej świadczą wygrane Puchary Europy w 1964 i 1965 roku. Był pierwszym Brazylijczykiem, który zdobył kilka Pucharów Europy, a także Pucharów Interkontynentalnych z europejską drużyną. Na krajowym podwórku zdobył w barwach Nerazzurrich cztery mistrzostwa Włoch.

Największym sukcesem w jego karierze jest jednak mistrzostwo świata z 1962 roku. Jair nie był co prawda podstawowym piłkarzem wielkiej Brazylii z Pelem, Garrinchą czy Vavą w składzie i nie zagrał na tym turnieju ani minuty, ale razem z nią zdobył w Chile złoty medal. To tylko umocniło jego pozycję w światowej piłce - właśnie w 1962 r. trafił do Interu, gdzie spędził aż 10 lat z roczną przerwą na transfer do AS Roma. W 1972 r. wrócił do ojczyzny i związał się z Santosem, a ostatnim klubem w jego karierze było kanadyjskie Windsor Star.

É scomparso Jair. Ala destra dal dribbling fenomenale, ha vinto tutto con la Grande Inter. Quattro campionati, due Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali, un posto nell’eternitá di una squadra leggendaria. Il Club si stringe alla sua famiglia in questo momento… pic.twitter.com/BKK4wh4E0e— Inter ⭐⭐ (@Inter) April 26, 2025

"Talent, szybkość i klasa numeru 7. Jair, Czarna Strzała (1940-2025)" - pożegnał go Inter w dniu hitowego meczu Serie A z... AS Roma, czyli drugą włoską drużyną zmarłego Brazylijczyka. Łącznie dla klubu z Mediolanu Jair rozegrał 263 mecze, w których strzelił 70 goli. Podczas krótkiego epizodu w Romie wystąpił w 26 spotkaniach i zanotował dwie bramki.