Brat Pudzianowskiego zły po KSW 105. Uderzył w sędziego

Wielkie emocje, ogromne oczekiwania i... sensacyjne zakończenie. Gala XTB KSW 105 w Gliwicach przyniosła jedno z najbardziej szokujących rozstrzygnięć w historii MMA. Eddie Hall zadebiutował w MMA w spektakularnym stylu, pokonując Mariusza Pudzianowskiego w zaledwie 30 sekund. Polski siłacz od początku ruszył na Brytyjczyka odważnie, ale Hall wykorzystał swoją niesamowitą siłę, rzucił nim o matę i zasypał gradem ciosów w parterze. Sędzia przerwał pojedynek, widząc bezradność "Pudziana", jednak nie obyło się bez kontrowersji, które rozpaliły emocje kibiców i rodziny Pudzianowskich.

Już podczas schodzenia do szatni Mariusz Pudzianowski wyraźnie trzymał się za tył głowy i podkreślał, że otrzymał tam kilka mocnych uderzeń. – Oberwałem gdzieś w tył głowy, ale to jest walka. Tak może być – komentował na gorąco były mistrz świata strongmanów. 48-letni zawodnik nie szukał wymówek, przyjmując porażkę z godnością, choć nie ukrywał rozczarowania. Walka z Eddiem Hallem miała być pokazem jego ogromnego doświadczenia, jednak młodszy o 11 lat Brytyjczyk okazał się tego wieczoru nie do zatrzymania.

Największe kontrowersje wzbudziły jednak właśnie uderzenia w tył głowy, które według wielu obserwatorów – w tym bliskich Mariuszowi – powinny skutkować reakcją sędziego. Głos w tej sprawie zabrał Krystian Pudzianowski, brat Mariusza i również zawodnik MMA. W ostrym wpisie na Instagramie nie krył swojego oburzenia: "Widziałem dużo pomyłek, ale takiej nie. Minimum 5 ciosów w tył głowy i sędzia nie reaguje. Panie sędzio, może okulary czas założyć albo zmienić dyscyplinę. Proponuję obejrzeć powtórkę i się może pan odniesie do tego, bo to słabe jest!" – napisał rozwścieczony Krystian.

Kontrowersje po walce Pudzianowski – Hall na XTB KSW 105

Choć Hall wygrał w sposób niepodlegający dyskusji, to temat ciosów w tył głowy będzie jeszcze przez długi czas wracał w dyskusjach kibiców i ekspertów. Sam Eddie Hall przyznał po walce, że w trakcie starcia złamał rękę, co pokazuje, jak intensywny i brutalny był to pojedynek. Jednak w oczach wielu fanów, sposób, w jaki sędzia pozwolił rozwinąć się akcji, pozostawia duży niesmak.

Mariusz Pudzianowski po walce nie ogłosił jeszcze decyzji o swojej sportowej przyszłości, ale wyraźnie zasugerował, że czas jego kariery w MMA może dobiegać końca. – 49 lat już leci. Sport jest dla młodych. Na razie nie myślę, co to będzie – mówił ze smutkiem. Jedno jest pewne – jego nazwisko na zawsze pozostanie legendą nie tylko polskiego sportu, ale też światowego świata siłaczy i MMA.