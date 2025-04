Afimico Pululu w końcu się przełamał

Jednak to Jagiellonia dobrze zaczęła. Sędzia podyktował rzut karny po faulu na Jesusie Imazie. Hiszpan składał się do strzału, a przeszkodził mu w tym Martin Remacle. To jednak była kontrowersyjna sytuacja, bo arbiter analizował ją za pomocą systemu VAR. Jednak decyzji nie zmienił. Do jedenastki podszedł Afimico Pululu i pewnie pokonał bramkarza kielczan. Napastnik Jagi przełamał się po dziesięciu meczach bez gola, licząc wszystkie rozgrywki.

Mateusz Fornalczyk dobił Jagiellonię

Przez to zamieszanie pierwsza część została przedłużona. I właśnie w doliczonym czasie Jewgienij Szykawka głową doprowadził do wyrównania. Jagiellonia protestowała, bo uważała, że w tej sytuacji Białorusin faulował. Jednak sędzia uznał to trafienie. Asystę zaliczył Dawid Błanik.

Po przerwie kielczanie znów zaskoczyli obronę białostoczan. Po rzucie rożnym Pau Resta głową znowu skierował piłkę do siatki, a podającym był Błanik. Ozdobą spotkania był jednak gol Mariusza Stolarczyka, który huknął tak zza pola karnego, że bramkarz Sławomir Abramowicz nawet nie zdążył zareagować.

Korona Kielce - Jagiellonia Białystok 3:1

Bramki:

0:1 Afimico Pululu 24. min (karny), 1:1 Jewgienij Szykawka 45. min, 2:1 Pau Resta 49. min, 3:1 Mariusz Fornalczyk 59. min

Żółte kartki:

Konrad Matuszewski, Wiktor Długosz, Miłosz Trojak (Korona Kielce) - Afimico Pululu, Joao Moutinho, Taras Romanczuk (Jagiellonia Białystok)

Sędziował: Tomasz Kwiatkowski. Widzów: 14 165

Korona Kielce: Rafał Mamla - Miłosz Trojak, Konstantinos Sotiriou, Pau Resta - Wiktor Długosz (85. Pedro Nuno), Nono, Martin Remacle (85. Miłosz Strzeboński), Konrad Matuszewski - Dawid Błanik (90. Jakub Konstantyn), Jewgienij Szykawka (77. Daniel Bąk), Mariusz Fornalczyk (77. Hubert Zwoźny)

Jagiellonia Białystok: Sławomir Abramowicz - Norbert Wojtuszek, Mateusz Skrzypczak, Dusan Stojinovic, Joao Moutinho - Jarosław Kubicki (45. Tomas Silva), Taras Romanczuk, Jesus Imaz - Kristoffer Hansen (61. Oskar Pietuszewski), Afimico Pululu (80. Edi Semedo), Darko Churlinov (80. Miki Villar)

W tym roku piłkarze Korony pokazali wiele razy, że lepiej z nimi nie zadzierać. Przekonała się o tym Jagiellonia. Mistrzowie Polski przegrali 1:3 w 30. kolejce PKO BP Ekstraklasy i prawdopodobnie wypisali się z walki o mistrzostwo. A za jej plecami czai się po Pogoń. Dla ekipy z Podlasia o druga porażka z rzędu.

