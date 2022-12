Bolesne słowa o Dawidzie Kubackim. Wielki rywal polskich skoczków nie miał wątpliwości, kibice mogą się z tym nie zgodzić

Kubacki już latem prezentował wspaniałą formę, którą przeniósł na zimę. Wygrał trzy z sześciu dotychczasowych konkursów Pucharu Świata, czterokrotnie stał na podium, a ani razu nie wypadł poza czołową szóstkę. Od początku sezonu jest liderem klasyfikacji generalnej, choć z 470 punktami wcale nie ma dużej przewagi nad rywalami. Anze Lanisek traci do niego tylko 54, a Stefan Kraft 93 pkt. Jednak w ostatnim konkursie to Polak dał prawdziwy popis. W niedzielę w Titisee-Neustadt triumfował z przewagą 25,7 pkt nad drugim zawodnikiem. W erze przeliczników za wiatr i belkę tak wielkie różnice w czołówce są rzadkością, a sukces Kubackiego stał się jednym z tych największych. Większą przewagę na dużej skoczni wypracowali jedynie Kamil Stoch (dwukrotnie - w Lahti i Lillehammer w 2018 r.) i Ryoyu Kobayashi (w Predazzo w 2019 r.). Jednak nie oznacza to, że mistrz świata z Seefeld przekonał do siebie wszystkich.

Trener Norwegów nie wierzy w Kubackiego. Bolesna opinia

Wspaniałe występy nowotarżanina nie podlegają dyskusji, ale mamy dopiero początek sezonu, a terminarz był wyjątkowo poszarpany. Tradycyjnie zbliża się pierwszy moment weryfikacji formy, czyli Turniej Czterech Skoczni. Obecnie największym faworytem do sukcesu jest oczywiście Kubacki, jednak grupa pościgowa za jego plecami nie traci nadziei. Lanisek, Kraft, Piotr Żyła i Halvor Egner Granerud również prezentują wysoką formę. Ten ostatni może mówić o sporym niedosycie po weekendzie w Titisee-Neustadt, gdzie dwukrotnie był piąty, choć na półmetku prowadził i był wiceliderem. I to właśnie jego trener, Alexander Stoeckl, uważa, że lider polskiej kadry nie będzie w stanie dominować przez dłuższy okres.

- Oczywiście Kubacki jest w tej chwili bardzo mocny. Zawsze był bardzo mocny, jeśli chodzi o wyjście z progu i to nadal jest jego wielki atut, ale teraz on też dużo wydajniej leci - docenił brązowego medalistę olimpijskiego z Pekinu w rozmowie ze Sport.pl. Po czym natychmiast dodał: - To facet do pokonania. Stoeckl nie widzi w nim dominatora, jakim w ostatnich latach byli Stoch, Kobayashi czy Granerud. - Halvor pokazuje bardzo dobre skoki. Tymi najlepszymi może pokonywać Kubackiego - ocenił Austriak, który od 2011 r. jest głównym trenerem Norwegii.

Jaka jest tajemnica sukcesu Dawida Kubackiego? Czy Żyła i Stoch zaskoczą w tym sezonie?

