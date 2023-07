Ciężko powstrzymać łzy po kolejnym wpisie Justyny Kowalczyk-Tekieli. Wystarczyło kilka słów, by trafić w samo serce

Piotr Żyła fruwał na Wielkiej Krokwi, a Marcelina Ziętek hipnotyzowała głębokim dekoltem pod skocznią! Tak ukochana skoczka dopingowała go w Zakopanem

Tak wygląda córka Adama Małysza. Karolina Małysz powala pięknem, to zdjęcie roztopi nawet lodowiec

Do fatalnego w skutkach wypadku z udziałem Kacpra Tekielego doszło 17 maja. Mimo że akcja poszukiwawcza ruszyła bardzo szybko, to 18 maja w lawinisku odnaleziono ciało męża Justyny Kowalczyk-Tekieli. Doświadczonego wspinacza porwała lawina, gdy ten schodził ze szczytu Jungfrau (4158 m n.p.m.) w szwajcarskich alpach. Każdy na swój sposób przeżywa osobiste tragedie, a Justyna Kowalczyk-Tekieli nie zamknęła się całkiem na świat zewnętrzny. Wciąż publikuje sporo postów w mediach społecznościowych, a część z nich wyraźnie odnosi się do tragedii, jaka ją spotkała. Tak jest też w przypadku jednej z relacji na jej profilu na Instagramie, która chwyta za serce.

Justyna Kowalczyk-Tekieli opublikowała wzruszający wpis

Justyna Kowalczyk-Tekieli już wcześniej dzieliła się ze swoimi fanami szczegółami m.in. na temat tego, jak wyglądały przygotowania jej męża do wyzwania, które przed sobą postawił oraz chwile, gdy urwał się z nim kontakt. Mimo odczuwanego bólu potrafiła o tym opowiedzieć i do tej pory co pewien czas publikuje posty, które najwyraźniej pomagają jej pogodzić się z tą niebywałą stratą.

Tym razem było podobnie. Była biegaczka narciarska nie zrezygnowała z mocnych treningów i obecnie przebywa w Tatrach. Kowalczyk-Tekieli udostępniła stamtąd relację, na której pokazała, jak pokonuje Lodową Przełęcz, znajdującą się po słowackiej stronie. W relacji natomiast udostępniła też fragment utworu „Big Big World” Emilii, którego tekst ukazany jest na zdjęciu. Mistrzyni olimpijska udostępniła akurat słowa refrenu – Jestem dużą, dużą dziewczyną żyjącą w wielkim, wielkim świecie. Nie będzie to wielka, wielka rzecz, jeśli mnie opuścisz, Ale naprawdę, naprawdę czuję, że naprawdę, naprawdę będę... – jak widać tekst się urywa, ale wystarczy chwila, by sprawdzić, że końcówka refrenu brzmi: „będę tęsknić za Tobą. Tęsknię za Tobą bardzo”. Nietrudno domyślić się, jaki jest wydźwięk tych słów i ciężko powstrzymać wzruszenie.