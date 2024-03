Córka Adama Małysza wyjechała z Polski i musiała podjąć trudną decyzję. Karolina postawiła na wielką zmianę

Karolina Małysz była na początku XXI wieku jedną z najpopularniejszych dziewczynek w Polsce. Wszystko za sprawą "Małyszomanii", która wybuchła w związku z wielkimi sukcesami Adama Małysza. Skoczek błyskawicznie stał się największą gwiazdą polskiego sportu, a kibice go pokochali. Ich uwielbienie było na tyle duże, że chcieli wiedzieć o idolu wszystko. Także z życia prywatnego, które "Orzeł z Wisły" ułożył sobie z żoną Izabelą. To właśnie z nią założył rodzinę, a Karolina przyszła na świat jeszcze przed eksplozją formy z sezonu 2000/01. Od tamtej pory cały kraj śledził dorastającą dziewczynkę, która teraz jest już w pełni dojrzałą kobietą.

Córka Małysza skończy w tym roku 27 lat, a we wrześniu 2021 r. wzięła ślub z ukochanym Kamilem. Z wieloletnim partnerem łączy ją m.in. pasja do podróży, które regularnie odbywają. Dają im one tyle radości, że małżonkowie postanowili się nią dzielić za pośrednictwem specjalnego bloga na Instagramie. Profil "Czyżby podróż" to prawdziwa gratka dla miłośników podróży, a ostatnim kierunkiem Karoliny Małysz i jej męża był Wietnam. To tam zakochani stanęli przed trudną decyzją.

Karolina Małysz wyjechała z Polski. Postawiła na wielką zmianę

Wszystko w związku z wycieczką do Ba Na Hills. Jak zawsze, Karolina przygotowała plan wyjazdu, ale na miejscu postanowiła go nieco zmienić. "Mieliśmy być w parku 4 dni temu, ale sprawdziliśmy prognozy pogody i zmieniliśmy kolejność z Hoi An" - poinformowała córka Małysza z mężem, przekazując garść turystycznych rad swoim obserwatorom. Poza czekaniem na lepszą pogodę, sugerują oni wizytę w Ba Na Hills w trakcie tygodnia. Najlepiej przyjechać też na samo otwarcie parku o godzinie 8:00.