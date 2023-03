Córka Adama Małysza wyjechała z Polski i pokazała się z pokaźnym krzakiem marihuany! Zdjęcie trafiło do internetu, można doznać szoku

Piotr Żyła imprezował na całego i nagle spotkał Horngachera. Polak aż krzyknął, zapamięta to do końca życia

Karolina Małysz postanowiła zadziwić swoich obserwujących na mediach społecznościowych. Okazuje sie, że ukochana córka polskiego mistrza, Adama Małysza, opuściła Polskę i udała się na bardzo ciekawy wyjazd do Tajlandii. Życie i zwyczaje panujące w azjatyckim państwie jest o wiele inne od tego, co znamy w Europie, co znalazło odzwierciedlenie także w najnowszej publikacji potomkini skoczka narciarskiego. Na zdjęciu zamieszczonym przez Karolinę Małysz widzimy, że stoi ona obok pokaźnych rozmiarów krzaka marihuany. Ta fotografia was zadziwi.

Karolina Małysz wyjechała z Polski i pozuje z olbrzymim krzakiem marihuany. Mamy zdjęcie

O tym, że Karolina Małysz wraz z męzem przebywa na urlopie w Tajlandii wiemy już od jakiegoś czasu. Córka legendy polskiego sportu niejednokrotnie chwaliła się podróżą za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, jednak teraz zaskoczyła wszystkich, pozując z olbrzymim krzakiem marihuany. Ważne nadmienienia jest to, że w odróżnieniu od Polski konopia indyjska nie jest nielegalna, ale sama potomkini skoczka była zadziwiona tym widokiem i musiała go uwiecznić na fotografii.

- Hmmm...czasem też dosłownie zioła - podpisała zdjęcie rozbawiona Karolina Małysz.