Córka Małysza wyjechała z Polski do Niemiec i ostrzega rodaków! Nie tego się spodziewała, mówi o trudnościach

Karolina Małysz znowu opuściła Polskę. Córka Adama Małysza, która znana jest ze swojego umiłowania do podróży zagranicznych postanowiła się pochwalić wyjazdem do Niemiec i to w dodatku do dość ciekawego miejsca, jakim jest Drezno. Niestety, w stolicy Saksonii na potomkinię legendy polskiego sportu czekały dość nieprzyjemne okoliczności. Jej słowa powinny być ostrzeżeniem dla wszystkich turystów, którzy chcieliby zwiedzić zabytkowe miasto.