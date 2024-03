Dawid Kubacki nie hamował się przed kamerą! Przeklnął mówiąc o skokach Polaków, wszystko znalazło się na nagraniu!

Dawid Kubacki postanowił zabrać głos po konkursie Raw Air w Trondheim. Skoczek narciarski nie ukrywa, że nie jest do końca usatysfakcjonowany zajęciem 14. miejsca w konkursie, o czym dał znać w rozmowie z TVN-em. Na nagraniu padło nawet przekleństwo! Jak widać, emocje w Kubackim są naprawdę duże!

Dawid Kubacki ostro po konkursie w Trondheim. Nie hamował emocji

W trakcie rozmowy z TVN-em Kubacki został zapytany o to, czy skocznia w norweskim mieście, która jest nowym obiektem, była przeszkodą w tym, aby oddawać jak najlepsze skoki. Jak przyznał sportowiec ,problem leży w zupełnie innej materii. Padły wyjątkowo ostre słowa.

- Błędy wynikają z tego, że skaczemy do d**y cały sezon. I tutaj jest cięzko to wszystko poskładać do kupy z dnia na dzień, myślę że zrobiłem solidny krok na przód, żeby to zaczynało coraz lepiej wyglądać. Trzeba sobie szczerze powiedzieć, że to jest w kontekście dalszej pracy na wiosnę niż tego sezonu. Bo tego sezonu nam niewiele zostało - powiedział Kubacki w rozmowie z dziennikarzem "TVN-u".