Życie Dawida Kubackiego kręci się przede wszystkim wokół jego rodziny oraz latania. Jeden z liderów reprezentacji Polski w skokach narciarskich uwielbia jednak nie tylko latać na nartach, co przyniosło mu ogromną sławę, jak i szacunek, ale lubi również lotnictwo i wszystko, co z nim związane. Nic więc dziwnego, że podczas wolnego, letniego weekendu, Dawid Kubacki skorzystał z zaproszenie i udał się na lotnisko w Nowym Targu, aby wziąć udział w tamtejszej imprezie. Przy okazji sprawdził się w roli mówcy.

Dawid Kubacki sprawdził się w nowej roli. Lider polskich skoczków rzucił narty i chwycił za mikrofon

Jeden z liderów reprezentacji Polski w skokach narciarskich był jedną z najważniejszych postaci podczas XII Pikniku Lotniczego, który odbył się na nowotarskim lotnisku. Kubacki miał okazję m.in. siedzieć za sterami jednej z maszyn, ale przede wszystkim chwycił za mikrofon i wcielił się w role wykładowcy, co z pewnością spodobało się wielu jego fanom, których nie brakuje.

Dawid Kubacki rzucił narty i chwycił za mikrofon! W takiej roli polskiego skoczka jeszcze nie było

Zdjęciami z tego dnia Dawid Kubacki oczywiście pochwalił się w internecie pokazując, jak spędził ostatni weekend, cieszą się wolnymi dniami i spędzając go na tym, co lubi polski skoczek. Chętnych do słuchania Dawida Kubackiego nie brakowało i nie ma się co dziwić. Nie codziennie bowiem jeden z najlepszych skoczków narciarskich na świecie staje przed mikrofonem, by opowiadać o lotnictwie.

