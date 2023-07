i Autor: ALEX MARCINOWSKI / SUPER EXPRESS Dawid Kubacki

Tak naprawdę traktują Dawida Kubackiego! Te słowa o polskich skoczku wyciskają łzy jak krojenie cebuli

Dawid Kubacki od lat zalicza się do grona liderów reprezentacji Polski w skokach narciarskich, tuż obok Kamila Stocha oraz Piotra Żyły. Jeden z najważniejszych zawodników w kadrze trenera Thomasa Thurnbichlera cieszy się jednak olbrzymim szacunkiem poza Polską, co pokazał ubiegłej zimy chociażby Anze Lanisek. Po Igrzyskach Europejskich udowodnił to także Sandro Pertile, dyrektor Pucharu Świata w rozmowie z portalem "skijumping.pl".