Dawid Kubacki zarobił w skokach prawdziwą fortunę! Jego majątek robi wielkie wrażenie, co za liczby

Dawid Kubacki zarobki. 34-latek nie musi się martwić o pieniądze

Nie jest żadną tajemnicą, że skoki narciarskie nie są najbardziej dochodowym sportem. W żadnej mierze zarobki w nich nie mogą być porównywane do koszykówki czy piłki nożnej, zwłaszcza jeśli mówimy o zawodnikach z dalszych szeregów. Ale nie jest też tak, że skoczkowie skaczą tylko dla przyjemności, a zwłaszcza ci najlepsi nie mogą narzekać na wysokość wynagrodzeń. A do najlepszych z pewnością należy Dawid Kubacki, który w swojej karierze sięgał po mistrzostwo świata czy medale igrzysk olimpijskich.

Kubacki jednym z najlepszych w historii

Dawid Kubacki jest jednym z najlepszych polskich skoczków w historii. Oczywiście, daleko mu do osiągnięć Adama Małysza czy Kamila Stocha, ale nie mamy wielu zawodników, którzy mogą pochwalić się takimi wynikami, jak on – warto zwrócić uwagę choćby na zwycięstwa w konkursach Pucharu Świata, których Kubacki ma 11 i to trzeci (za Małyszem i Stochem) najlepszy wynik polskiego zawodnika. Ma on na swoim koncie także medale mistrzostw świata w skokach i lotach oraz igrzysk olimpijskich czy europejskich. To zaś przekłada się również na dobre wyniki finansowe.

Ile zarobił Dawid Kubacki? Te kwoty robią ogromne wrażenie

Nie powinno być tajemnicą, że największe wpływy z występów Dawidowi Kubackiemu przyniosły starty w Pucharze Świata. Jest to impreza cykliczna i regularne osiąganie dobrych wyników (nawet niekoniecznie stawanie na podium) przynosi solidną wypłatę. Jak podaje portal WP SportoweFakty, łącznie w Pucharze Świata Dawid Kubacki zarobił do tej pory 885 tys. franków szwajcarskich – po obecnym kursie to ok. 3,95 mln złotych! Do tego dochodzą zarobki w Letnim Grand Prix – 540 tys. złotych.

Skoczkowie zarabiają nie tylko w cyklach PŚ czy LGP, ale też w imprezach mistrzowskich. Za dwa brązowe medale olimpijskie (drużynowo w 2018 i indywidualnie w 2022) Kubacki zarobił łącznie 87,5 tys. złotych. Do tego dochodzą nagrody za mistrzostwa świata, na których Kubacki zdobywał m.in. złoto drużynowo w 2017 i indywidualnie w 2019. Rok temu za mistrzostwo świata Piotr Żyła zgarnął 150 tys. złotych, więc można się spodziewać, że nagroda dla Kubackiego parę lat temu była podobna. Oczywiście, w tych wszystkich wyliczeniach nie uwzględnia się wpływów, jakie 34-latek otrzymuje ze swoich umów reklamowych i sponsorskich.