Kamil Stoch wyrzucił to prosto z serca. Nie zamierzał owijać w bawełnę, te słowa mogą zasmucić

Skoczkowie reprezentacji Polski cieszą się ogromną popularnością i sympatii fanów do biało-czerwonych nie zmienia nawet słabsza dyspozycja podopiecznych trenera Thomasa Thurnbichlera w ostatnich miesiącach. Jednym z tych, którzy cieszą się największą sympatią jest oczywiście Piotr Żyła. Nie tylko sukcesy, ale również sposób bycia 37-latka sprawił, że Żyła może pochwalić się ogromną popularnością. Kolejne wypowiedzi skoczka, które rozbawiały przez długi czas kibiców, zasłużyły na wspomnienie przez Dominika Abusa, który nie krył się z tym, jakie emocje wywołują u niego wywiady Żyły.

QUIZ: Rozpoznasz tych skoczków? Tylko najwięksi kibice sobie poradzą! Pytanie 1 z 20 Zacznijmy od czegoś prostego. Skoczek na zdjęciu to... Dawid Kubacki Adam Małysz Kamil Stoch Dalej

Piotr Żyła wywołuje u Dominika Abusa skrajne emocje. Gwiazdor Gogglebox TTV wprost wypalił o skoczku reprezentacji Polski

Podczas rozmowy ze swoimi przyjaciółmi Krzysztofem Radzikowskim i Konradem Karwatem na kanale "Strong Ekipa", jeden z ulubieńców widzów programu Gogglebox TTV postanowił wyznać, że wywiady Piotra Żyły bardzo poprawiają jego nastrój i nie ukrywa on, że słuchając kolejnych wypowiedzi skoczka reprezentacji Polski płacze on ze śmichu.

Dominik Abus bez ogródek o Piotrze Żyle! Skoczek wywołuje u niego skrajne emocje. Gwiazdor Gogglebox TTV wypalił wprost

- No powiem Ci… oglądałem ostatnio kilka wywiadów i po prostu ja leżę. Jak ja tego Piotra Żyłę patrzę, tak leżę ze śmiechu – on mi tak poprawia humor, tak mnie oczywiście pozytywnie rozbraja - wyznał Dominik Abus przypominając m.in. wypowiedź Piotra Żyły o kostce do toalety i jego córce, rozpoczynając przy okazji dyskusję ze swoimi przyjaciółmi na temat skoczka.