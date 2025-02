Dramat gwiazdy skoków narciarskich. Do tragedii doszło tuż przed mistrzostwami świata. Ogromna strata

Nie odpuszczają Thomasowi Thurnbichlerowi. Pilna petycja w sprawie Kamila Stocha do PZN

Halvor Egner Granerud nie jedzie na mistrzostwa świata w skokach

Halvor Egner Granerud przegapi najważniejszą imprezę tego sezonu. Norweski skoczek nie pojawi się w Trondheim z powodu kontuzji. Jak informuje Norweski Związek Narciarski, skoczek przyznał, że jest mu bardzo przykro z powodu opuszczenia mistrzostw świata we własnym kraju. Do urazu doszło podczas środowego treningu w Lillehammer. Na razie nie wiadomo, jak długa potrwa przerwa Graneruda, który musi zająć się leczeniem kolana.

Obecnie wiadomo jedynie, że doszło do uszkodzenia więzadła kolana, co na ten moment wyklucza go ze skakania. Na jak długo będzie musiał odstawić narty w kąt? Z pewnością okaże się już niedługo!

- Sport daje i zabiera. Przykro mi, że nie będzie mi dane wystąpić przed własną publicznością – powiedział Granerud cytowany przez norweską federację.

Decyzja o tym, kto zastąpi Graneruda w kadrze ma zapaść po Pucharze Kontynentalnym w Lake Placid, który odbywa się w ten weekend. Konkursy zaplanowano na piątek, sobotę i niedzielę.

Plan Pucharu Kontynentalnego Iron Mountain

Piątek, 21.02.2025

20:00 - Konkurs indywidualny

Sobota, 22.02.2025

18:00 - Konkurs indywidualny

20:30 - Konkurs indywidualny

Niedziela, 23.02.2025

20:00 - Konkurs indywidualny