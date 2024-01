Ekspert przekazał fatalne wieści dla fanów skoków narciarskich. Szykuje się pogodowy armageddon na konkurs w Szczyrku

O której godzinie skoki dzisiaj w Szczyrku 16.01.2024 Kwalifikacje we wtorek Gdzie oglądać PolSKI Turniej?

Ten sezon wydawał się mieć wyłącznie gorzki smak dla polskich kibiców, którzy od samego jego początku obserwują głęboki kryzys formy naszych zawodników. Ale są także dobre wieści – w Polsce po raz pierwszy w historii zorganizowano turniej na wzór legendarnego Turnieju Czterech Skoczni czy Raw Air. PolSKI Turniej to wyjątkowa impreza, która trwa właśnie, a na jej gospodarzy wybrano dwa miejsca z ugruntowaną pozycją w Pucharze Świata – Wisłę oraz Zakopane – oraz trzecie, które dopiero będzie miało okazję zadebiutować w tym cyklu, czyli Szczyrk. Niestety, wiele wskazuje na to, że przeprowadzenie konkursów w Szczyrku może skończyć się katastrofą.

Ekspert nie ma wątpliwości – o skoki w Szczyrku będzie bardzo trudno

Pogoda to jeden z największych wrogów skoków narciarskich. Jeśli jest zbyt ciepło, to organizatorzy mają problem choćby z utrzymaniem naśnieżenia, jednak gdy opady są zbyt intensywne w trakcie samych zawodów, to zasypane tory najazdowe czy świeży puch na zeskoku są wręcz niebezpieczne dla zawodników. Wiadomo jednak, że najgorszy i najmniej przewidywalny jest wiatr.

Podmuchy wiatru nie dość, że potrafią być niebezpieczne, to często wypaczają wyniki zawodów, mimo że od lat w skokach funkcjonują przeliczniki za korzystny lub niekorzystny wiatr. Niekiedy jednak silne podmuchy wręcz nie pozwalają na przeprowadzenie zawodów i niestety, wiele wskazuje na to, że tak może być w Szczyrku w dzień zawodów. – Tak na moje to Szczyrk jednak jutro nie zadebiutuje w Pucharze Świata – napisał Kacper Merk, dziennikarz Eurosportu. Dopytany przez jednego z fanów o powód takich przewidywań, napisał już jasno. – Bo z takim wiatrem nikt nie skoczy – dodał Merk.

Bo z takim wiatrem to nikt nie skoczy ;)— Kacper Merk (@merkacper) January 16, 2024