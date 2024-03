i Autor: Instagram/ ewabilanstoch Ewa Bilan-Stoch

wielu nie miało pojęcia

Ewa Bilan-Stoch ujawniła to publicznie. Wielu do tej pory nie miało o tym bladego pojęcia. Dokopała się do tych informacji

Waldemar Kowalski 17:46 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Kibice skoków narciarskich oraz wierni fani reprezentantów Polski wielokrotnie dzięki Ewie Bilan-Stoch mieli okazję być zdecydowanie bliżej polskich skoczków za sprawą postów i wpisów żony Kamila Stocha. Małżonka polskiego skoczka regularnie decyduje się również na obszerne wpisy traktujące o skoczkach innych reprezentacji i nie inaczej było tym razem. Dokopała się do informacji o Johannie Andre Forfangu, o których lwia część kibiców nie miała bladego pojęcia.