Fani skoków doznają prawdziwego szoku. Czegoś takiego jeszcze nie było, kibiców w Niemczech zaleje złość?

Adam Małysz po 26 latach małżeństwa z Izą się do tego przyznał. Prawda o ich relacji wyszła na jaw

Jednoznaczna ocena Dawida Kubackiego. Tuż przed sezonem określono go w taki sposób, jedno słowo zwraca szczególną uwagę

Siostrzeniec Adam Małysza wyjawił brutalną prawdę. Spotkała go seria nieszczęść, o wszystkim opowiedział

Nadchodzący sezon w Pucharze Świata z pewnością będzie inny, niż poprzednie. FIS postanowił bowiem namieszać w kwotach startowych i udostępnił więcej miejsc dla mniejszych reprezentacji kosztem większych, co zdaniem federacji ma spopularyzować skoki w innych miejscach w Europie i na świecie. Oczywiście, pomysł ten nie przypadł do gustu najlepszym reprezentacjom, w tym także Polsce, ale póki co światowa organizacja narciarska nie zamierza się ze swojego pomysłu wycofać. Zaskoczeń w tym sezonie będzie jednak więcej, a jedno z nich dotyczy nowej nazwy i sponsora jednej z najbardziej rozpoznawalnych skoczni w kalendarzu.

Dawid Kubacki złotym medalistą Igrzysk Europejskich Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Legendarny obiekt zmienia nazwę. Fani w Polsce i Niemczech mogą być w szoku

Choć skoki narciarskie nie są dyscypliną o globalnym zasięgu, to w Europie mają się one całkiem dobrze i sponsorzy wciąż chętnie zerkają w stronę zawodów Pucharu Świata i obiektów, na których kolejne konkursy są rozgrywane. Jednym z najbardziej znanych kompleksów skoczni w narciarstwie są te w Oberstdorfie, gdzie odbywa się jeden z konkursów niezwykle prestiżowego Turnieju Czterech Skoczni, a w 2021 roku odbywały się tam choćby mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym. Do tej pory sponsorem całego kompleksu było Audi, ale teraz sponsoring tytularny przejął... polski ORLEN!

Informacje na ten temat wywołały niemałą konsternację w sieci. Wieści na temat zmiany nazwy słynnego niemieckiego kompleksu na ORLEN Arena Obersdorf/Allgau przekazał Dominik Formela z portalu Skijumping.pl. Wielu fanów nie dowierzało i aż sprawdzało, czy to na pewno prawda. Jednak już na oficjalnej stronie obiektu możemy znaleźć logo ORLENU i nową nazwę. Można się zastanawiać, jak na zmianę zareagują niemieccy fani, gdy dowiedzą się, że to nazwa polskiego koncernu będzie widniała przy najpopularniejszym kompleksie skoczni w ich kraju.