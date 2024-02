Fatalne informacje dla polskich skoczków! Wszystko tuż przed Willingen, te prognozy są bezlitosne, łatwo nie będzie!

Co za słowa!

Adam Małysz ma wielki apel! Nie zamierza tego ukrywać, mówi co jest do zmiany!

Będziemy świadkami wyjątkowo dużych emocji! Na skoczni w Willingen w weekend rozgrywane będą zawody Pucharu Świata. Patrząc na to, jak dobrze prezentowali się sportowcy polskiej kadry w trakcie poprzednich zawodów, można było mieć nadzieję, że konkurs nadchodzący będzie tym udanym, w trakcie którego zobaczymy solidne rezultaty. Niestety, ale prognozy pogody na nadchodzące doby prezentują się wyjątkowo słabo i wiele wskazuje na to, że zawody mogą być wręcz storpedowane przez wiatr, który skakania ułatwiać nie będzie.

Wiatr zakłóci Puchar Świata w Willingen? Bardzo złe prognozy

Jak podają prognozy pogody na zawody Pucharu Świata w Willingen, czynnikiem, który może wpłynąć najbardziej na rozgrywanie konkursu skoków jest wiatr. który w Niemczech będzie wyjątkowo ostry i może zakłócać przebieg całych zawodów. Mówi się o tym, że powiewy wyniosą aż 9 m/s. Oznacza to, że konkurs może przynieść wyjątkowo losowe rezultaty i sztuką potrzebną do walki o dobre pozycje, będzie tu raczej walka ż żywiołem. Czy Polacy są na to gotowi? O tym przekonamy się już w weekend!