Fatalne informacje przed PŚ w Zakopanem. Możliwe najgorsze, to może być ogromny zawód dla fanów

Każdy kto choć raz był na zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem twierdzi, że to jedna z lepszych imprez sportowych w Polsce. Na Wielkiej Krokwi zawsze dopisuje publiczność i atmosfera jest niepowtarzalna. A jeśli dołożymy do tego dobrą formę polskich skoczków, wychodzi nam połączenie idealne. To będziemy mogli ponownie oglądać już w najbliższy weekend, kiedy Puchar Świata kolejny raz zawita do stolicy polskich Tatr.

Wiatr zniszczy konkursy w Zakopanem? Niepokojące prognozy

Wszystko rozpocznie się już w piątkowy wieczór. Na godzinę 18:00 zaplanowane są kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego. W sobotę natomiast odbędzie się "drużynówka". Oba konkursy zaplanowano na godzinę 16:00. Niestety istnieje duże zagrożenie, że pogoda storpeduje wszelkie plany organizatorów. Prognozy są bowiem fatalne.

Chodzi rzecz jasna o wiatr. Ten ma zacząć dawać o sobie znać już w piątkowy wieczór. Większość prognoz pokazuje, że prędkość wiatru w porywach ma dochodzić nawet do 12 m/s, co zupełnie uniemożliwiłoby przeprowadzenie rywalizacji. Nie lepiej ma być w sobotę i niedzielę, kiedy to wiatr ma wiać z podobną prędkością. Wówczas nie można wykluczyć najgorszego scenariusza, a więc odwołania zawodów. Trzeba mieć nadzieje, że pogoda okaże się jednak łaskawa.

