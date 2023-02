i Autor: CyfraSport Kacper Juroszek

Trudna sytuacja

Fatalne wieści z Rasnova, wiatr wręcz niszczy infrastrukturę obiektu! Co z konkursem mężczyzn?

Jacek Ogiński 13:25

Puchar Świata w skokach narciarskich tym razem zawitał do Rasnova, gdzie odbędą się ostatnie zawody przed mistrzostwami świata w Planicy. Do Rumunii udało się tylko 4 polskich zawodników i to tych, którzy na Słowenii nie będą walczyli o medale. Okazuje się jednak, że konkurs mężczyzn stanął pod wielkim znakiem zapytania po tym, co wydarzyło się podczas pierwszej serii konkursu kobiet.