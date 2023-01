Granerud zaskoczył wszystkich. Publicznie wywołał Polaka, miał do niego wątpliwości

Stefan Horngacher zostawił swoich zawodników! Michal Doleżal musiał go zastąpić, rzadka sytuacja

Dał temu dowód na Twitterze zadając pytanie. - „Czy Jakub Kiwior jest dobry, i w czym jest dobry” – spytał Granerud. Nietrudno się domyślić, że pytanie jest związane z transferem reprezentanta Polski ze Spezii do Arsenalu, który ma być niebawem sfinalizowany. Okazuje się,że norweski skoczek narciarski jest fanem Arsenalu Londyn, co potwierdził szybko na Twitterze w odpowiedzi na pytanie jednego z kibiców tego klubu. - To piękne, że ten zespół jest liderem w tabeli Premier League. Martin Odegaard jest dla mnie najlepszym zawodnikiem – mówił Granerud w jednym z wywiadów.

Sam zresztą grał w piłką, ale przyznał, że nie dało się połączyć piłki ze skokami i wybrał te drugie. Często jednak ogląda mecze Arsenalu, jak równie swojej reprezentacji, również na stadionie. Między innymi w ubiegłym roku oglądał mecz swojej reprezentacji ze Szwecją w ramach Ligi Narodów jako… wolontariusz. Od kilku lat wykonuje tę pracę społecznie. Norweg doczekał się odpowiedzi na pytanie o sportowy poziom Jakuba Kiwiora, również od polskich dziennikarzy. Granerud przebywa obecnie w Sapporo, gdzie rywalizuje w konkursach Pucharu Świata, również z Polakami. W pierwszym z nich zajął trzecie miejsce, zaraz za Dawidem Kubackim. Wygląda na to, że Jakub Kiwior, który jest bliski bliski podpisania umowy z Arsenalem, w osobie znakomitego skoczka będzie miał jednego z wiernych kibiców.

Is Jakub Kiwior any good? And what is he good at?— Halvor E Granerud (@HGranerud) January 20, 2023