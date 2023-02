Granerud został zapytany o Kubackiego! Norweg w mocnych słowach wypowiedział się o rywalu

Takich słów Dawida Kubackiego już dawno nie było! Walnął do kamery prosto z mostu, nie zostawił żadnych złudzeń

Sezon 2022/2023 w Pucharze Świata jest bardzo emocjonujący dla wszystkich kibiców. Od samego początku w dobrej formie był Dawid Kubacki, Polak wygrał pierwsze dwa konkursy w Wiśle. Później poszło nieco gorzej w Ruce, wówczas 32-latek zaliczył kolejno: 4 i 6 pozycje. Podczas Turnieju Czterech Skoczni z bardzo dobrej strony zaprezentował się Halvor Egner Granerud, Norweg wygrał całe zawody, co pozwoliło mu na zbliżenie się w klasyfikacji generalnej do Polaka. Fantastyczna passa 26-latka została przerwana dopiero podczas konkursu w Lake Placid, ponieważ indywidualnie uplasował się na 7. miejscu, a w duecie z Mariusem Lindvikiem wywalczył daleką 6. pozycję. Warto przypomnieć, że w tej rywalizacji najlepsi okazali się podopieczni Thomasa Thurnbichlera, czyli Dawid Kubacki oraz Piotr Żyła.

W tym momencie klasyfikacja Pucharu Świata prezentuje się następująco, na 5. miejscu znajduje się Piotr Żyła, a Dawid Kubacki jest tuż za plecami lidera - Graneruda, Polak traci do Norwega 229 punktów, co wcale nie przekreśla szans 32-latka na ostateczny triumf i zdobycie Kryształowej Kuli. W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" 26-latek wypowiedział się na temat rywalizacji z Kubackim. - Nie powiedziałbym, że jest pozamiatane. Wiem, że Dawid także bardzo ciężko pracuje. To świetny zawodnik, który miał kapitalny początek sezonu - przekazał Granerud, tym samym docenił klasę rywala.

Początek niedzielnego konkursu w Lake Placid jest zaplanowany na godzinę 16:15 czasu polskiego. Będzie to kolejna szansa na odrobienie strat do Graneruda przez Kubackiego.