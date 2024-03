Izabela Małysz tuż przed świętami zabrała męża i wyjechała z Polski! Zdjęcia mówią wszystko. Nie każdy by tak potrafił

Na jaw wyszła prawda o rodzinie Małysza. Ojciec wyznał to dopiero po latach, musieli zdecydować się na taki krok

Izabela Małysz blisko 27 lat temu wyszła za mąż za przyszłą legendę skoków narciarskich - Adama Małysza. Wtedy mogła jedynie wyobrażać sobie, jak wielkim echem odbiją się sukcesy "Orła z Wisły". Na fali "Małyszomanii", która wybuchła na przełomie 2000 i 2001 roku, sama stała się gwiazdą polskiego sportu. Kibice chcieli wiedzieć o żonie ulubionego skoczka wszystko, a jej popularność trwa aż do dziś. W 2021 r. Iza wzięła udział w słynnym "Tańcu z Gwiazdami", i choć nie udało jej się wygrać, przypomniała o sobie wielu Polakom. Widać to m.in. na Instagramie, gdzie profil 45-latki obserwuje ponad 40 tysięcy użytkowników! To tam mogą oni zajrzeć za kulisy jej życia, które aktywnie prezentuje. A tuż przed świętami zagraniczna wyprawa Małysz mogła zaskoczyć naprawdę wielu.

Ostatnie godziny i najbliższe dni to w większości polskich domów świąteczne szaleństwo. Przygotowania do Wielkanocy są już zapewne na ostatniej prostej, ale coraz popularniejsze jest w ostatnich latach spędzanie świąt zagranicą. Wiele wskazuje na to, że tak zrobią m.in. Małyszowie! W Wielki Czwartek na instagramowym profilu Izy pojawiła się obszerna relacja ze zwiedzania Monopoli - urokliwego włoskiego miasta w Apulii. Po zdjęciach widać, że zarówno ona, jak i Adam byli zachwyceni tamtejszymi widokami!

Izabela Małysz z mężem wyjechała z Polski przed świętami

Małyszowie zwiedzali m.in. historyczne centrum Monopoli, które jest położone nad wodą. Tamtejszy port i starożytna zabudowa zrobiły piorunujące wrażenie nie tylko na nich. We włoską podróż udała się też mama Izy - Maria. Teściowa "Orła z Wisły" zrobiła sobie nawet pamiątkowe zdjęcie z córką w cudownym porcie w Monopoli.