Justyna Żyła pokazała swoje nowo narodzone dziecko. Nie mogła ukryć emocji, wyjątkowe zdjęcie

Justyna Żyła przez dwanaście lat była żoną Piotra Żyły. W tym czasie urodziła dwoje dzieci - syna Jakuba i córkę Karolinę. Głośne rozstanie rodziców z pewnością nie było dla nich przyjemne, ale od rozwodu Żyłów minęło kilka lat i sama 37-latka nie ukrywa, że jej relacje z byłym mężem uległy w tym czasie poprawie. - Piotrek, jako ojciec moich dzieci, bardzo mnie wspiera. Dogadujemy się lepiej, niż gdy byliśmy małżeństwem. Tak samo dobrze dogaduje się z moim partnerem. Jesteśmy taką patchworkową rodziną - powiedziała jakiś czas temu "Plejadzie". Jej życie w dalszym ciągu interesuje wielu Polaków, co widać choćby po Instagramie Żyły obserwowanym przez blisko 95 tysięcy użytkowników. Ostatnio wszyscy oni mogli zobaczyć zdjęcie zrobione tuż po narodzinach Jakuba!

Justyna Żyła pokazała zdjęcie z porodu syna. Wyjątkowa chwila

31 stycznia to wyjątkowy dzień w rodzinie Żyłów, bo właśnie tego dnia na świat przyszedł ich syn. W tym roku Jakub obchodzi 17. urodziny, co mocno poruszyło jego mamę. Justyna wręcz nie mogła powstrzymać emocji i za pośrednictwem Instastories udostępniła zdjęcie wykonane dokładnie 17 lat temu - tuż po porodzie najstarszego dziecka. Z jej wpisu dowiadujemy się też, że urodził się on o godzinie 22:15. "To już 17. urodziny. Sto lat Synu" - Żyła zamieściła też życzenia, które okrasiła wymownymi emotikonami serc i animacją "Birthday boy [Urodzinowy chłopak]".

Już za rok Jakub Żyła będzie pełnoletni, ale to nie zmienia faktu, iż jest oczkiem w głowie mamy i taty. Swego czasu syn jednego z najlepszych polskich skoczków próbował swoich sił w skokach narciarskich, ale skupił się na innych aktywnościach.