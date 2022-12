Kamil Stoch może dokonać niezwykłego! Fakty przed skokami w Titisee-Neustadt nie zostawiają złudzeń, takie wieści to miód na serce

Adam Małysz nie wytrzymał. Prezes PZN postawił sprawę jasno, polscy skoczkowie go rozczarowali

Obecny sezon Pucharu Świata nie rozpoczął się po myśli Stocha. Podczas inauguracji w Wiśle trzykrotny mistrz olimpijski miał sporo pecha, a dyskwalifikacja za nieprawidłowy kombinezon w niedzielnych kwalifikacjach mocno popsuła mu humor. Na szansę poprawy musiał czekać aż trzy tygodnie, ale w fińskiej Ruce od początku zmagał się z problemami. Ostatecznie musiał zadowolić się 17. i 14. miejscem, co z pewnością nie spełnia jego oczekiwań. W klasyfikacji generalnej jest dopiero dziewiętnasty i traci 232 punkty do liderującego Dawida Kubackiego. Pierwsze starty tej zimy nie są niestety regularne za sprawą mundialu w Katarze, ale powoli zaczyna się intensywne cotygodniowe skakanie. Już w najbliższy weekend odbędą się aż trzy konkursy PŚ w Titisee-Neustadt. Ta miejscowość jest jedną z najszczęśliwszych dla "Orła z Zębu"!

Kamil Stoch może dokonać niezwykłego! Takie wieści przed skokami w Titisee-Neustadt to miód na serce

Właśnie na Hochfirstschanze Stoch odniósł ostatnie jak na razie pucharowe zwycięstwo. Miało to miejsce na początku stycznia 2021 r., ale nie był to jedyny udany występ lidera polskiej kadry na tym obiekcie. Już w grudniu 2013 r. odniósł w Titisee-Neustadt ósme z dotychczasowych 39 zwycięstw w PŚ. Wciąż jest pod tym względem na równi z Adamem Małyszem, a kibice zastanawiają się, czy 35-latek wygra wreszcie czterdziesty konkurs. Okazuje się, że nie jest to jedyne osiągnięcie wybitnego poprzednika, które może pobić w najbliższy weekend.

Adam Bucholz z portalu Skijumping.pl podał zestawienie zawodników z największą liczbą punktów PŚ zdobytych w Titisee-Neustadt. Na pierwszym miejscu jest właśnie Małysz (618 pkt), ale tuż za jego plecami plasuje się Stoch (537). Na skoczni w Badenii-Wirtembergii odbędą się dwa konkursy indywidualne oraz mikst, więc podopieczny Thomasa Thurnbichlera może wyprzedzić obecnego prezesa PZN. Kibice z pewnością trzymają kciuki, że "Orzeł z Zębu" upiecze dwie pieczenie na jednym ogniu i dokona tego, odnosząc 40. pucharowe zwycięstwo. Byłoby to przy okazji podtrzymanie znakomitej serii wygrywania przynajmniej jednego konkursu w każdym kalendarzowym roku od 2011 r.

