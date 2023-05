Kamil Stoch nie ukrywał wielkiej radości. Kibice rzucili się z komentarzami. Wystarczyła chwila, żeby ruszyła fala wpisów

Miniony sezon dla Kamila Stocha mógł być słodko-gorzki. Pierwszy etap był dla mistrza całkiem udany i wydawało się, że wrócił na właściwe tory. Kibice mogli uwierzyć, że Stochowi w końcu uda się odnieść 40. zwycięstwo w Pucharze Świata. Niestety od połowy stycznia forma trzykrotnego złotego medalisty olimpijskiego spadła i nie było już tak dobrych wyników. Stoch nie stracił jednak zapału i zaczął przygotowania do kolejnego sezonu.

Stoch z uśmiechem na twarzy. Fani nie zapomnieli o mistrzu, fala komentarzy

Skoczkowie do treningów wrócili pod koniec kwietnia, kiedy to przygotowywali się w Spale i mieli obóz lekkoatletyczny, a niedawno byli w Szwecji, gdzie pracowali w tunelu areodynamicznym. - Nie odnalazłem się w roli lekkoatlety, więc zostaję przy skokach... Lepiej czułem się w Sztokholmie, gdzie mogłem robić to, co lubię, czyli latać - powiedział z uśmiechem Stoch w rozmowie z portalem skijumping.pl.

W czwartkowe popołudnie pojawiło się natomiast nowy wpis mistrza w mediach społecznościowych. - Dobry trening to i uśmiech na twarzy - czytamy na Instagramie. Fani od razu rzucili się z komentarzami, bo we czwartek Stoch obchodził urodziny. - Wszystkiego najlepszego dla mistrza! - brzmi większość wpisów kibiców. - Spełniaj marzenia i lataj nam jak najdłużej i najdalej szefie - czytamy w innym komentarzu.