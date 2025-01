i Autor: ALEX MARCINOWSKI / SUPER EXPRESS Kamil Stoch

w popłochu zmieni zasady

Kamil Stoch ochrzanił organizatorów lotów w Oberstdorfie! Rozstawił ich po kątach, w popłochu zaczęli zmienili zasady

O ile kibice oglądający loty w Obertsdorfie na ekranach swoich telewizorów i urządzeń mobilnych nie mieli najpewniej okazji tego zauważyć, to Kamil Stoch był jedną z najważniejszych postaci na skoczni, która przyczyniła się do wielkiej zmiany. Organizatorzy konkursu bowiem postanowili ustawić przed belką pewien dywanik, który miał być oznaczeniem dla skoczków, do którego momentu mogą oni poprawiać swoje kombinezony. Polski skoczek, jak wynika z relacji Tadeusza Mieczyńskiego ze "skijumping.pl", ochrzanił organizatorów, że taki dywanik powinien być zapewniony skoczkom do siedzenia i... szybko oni wzięli poprawkę na uwagi Polaka.