Kamil Stoch powiedział wprost, co robi źle. Chodzi o jedną rzecz

Aż łzy same napływają do oczu po zobaczeniu Wielkiej Krokwi! Tak źle jeszcze nigdy nie było, smutny widok

Trzykrotny mistrz olimpijski jeszcze kilka dni temu mówił, że niezależnie od formy, to w Zakopanem ten ogień rozpala się w nim najmocniej. Choć niewielu oczekuje po nim wielkich rzeczy na Wielkiej Krokwi, to on sam chciałby w końcu znaleźć ten złoty środek. W końcu nikt w Zakopanem nie wygrywał częściej od niego (pięć zwycięstw, przy nich jeszcze jedno trzecie miejsce). W pierwszym treningu skoczył 136,5 metra (z osiemnastej belki), w drugim 124 metry (belka w dół), w kwalifikacjach zajął 24. miejsce.

Zrobił to, skacząc 128 metrów - ponownie z belki nr 18. Po serii kwalifikacyjnej nie był jednak do końca zadowolony. — Nie mogę powiedzieć, że był to udany skok, ale powiedziałbym, że solidny i pracowity. Trzy skoki były poprawne. Jak na tę chwilę na dobrym poziomie, jest też pewna kwalifikacja — mówił trzykrotny mistrz olimpijski, zdradzając przy okazji, co jeszcze jest to poprawy. — Dzisiaj wszystko wyglądało już lepiej, jeśli chodzi o pozycję. Miałem z nią mniej problemów. Za to więcej z kierunkiem odbicia, który był trochę zbyt agresywny i w locie brakowało mi trochę wysokości — ocenił.

ZOBACZ: Nietypowy problem Piotra Żyły w Zakopanem. W nocy ma mu pomóc... Granerud. Rozbrajający plan

Stoch od lat jest fanem Liverpoolu. Piosenka Johnny'ego Casha "Ring of Fire" to jedna z piosenek klubu z północno-zachodniej Anglii. Skoczek z Zębu mógł wybrać sobie utwór, przy którym będzie oddawał swoje próby w Zakopanem. Padło właśnie na "Ring of Fire", ale w wersji lekko odmienionej. — Z doborem piosenek jest różnie. Czasem jest to spontaniczny wybór, innym razem coś, czego aktualnie słucham, coś, co dodaje mi energii. Albo tak jak było w tym przypadku — zrządzenie losu, bo usłyszałem tę piosenkę akurat wczoraj w radiu i wpadła mi w ucho — skomentował.

W sobotę Kamil Stoch "otwiera" konkurs drużynowy. W niedzielę zmagania indywidualne i finał pierwszego w historii Polskiego Turnieju.

Stefan Kraft triumfuje w kwalifikacjach. Komplet polskich skoczków w indywidualnym konkursie w Zakopanem